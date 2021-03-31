В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Волгограде возбудили еще одно дело против мужчины, убившего оппонента после ссоры в чате

ТАССиещё 2
1 час назад
Житель Волгограда Арсен Мелконян, обвиняемый в избиении до смерти другого мужчины после ссоры в родительском чате, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Теперь ему инкриминируют угрозу убийством основному свидетелю на судебном процессе по первому делу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
На убившего оппонента после ссоры в чате завели новое дело
Фото: ТАССТАСС
"23 марта по итогам очередного судебного заседания по уголовному делу о причинении телесных повреждений из-за ссоры в родительском чате 31-летний подсудимый высказал угрозы расправы в отношении ключевого свидетеля обвинения. Сегодня по инициативе прокуратуры в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством в связи с выполнением лицом общественного долга")", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 23 октября 2020 года в одном из родительских чатов произошла ссора между Анной Мелконян и Романом Гребенюком - родителями двух одноклассниц. Женщина рассказала о произошедшем своему мужу Арману Смбатяну, который позвонил Гребенюку и предложил встретиться, чтобы выяснить отношения. Роман сообщил, что занят на работе, предложив приехать в отделение банка. На эту встречу приехали Смбатян и брат Анны Арсен. Последний в отделении банка несколько раз ударил Гребенюка по голове, от полученных травм потерпевший умер в больнице.
Арсен Мелконян и Смбатян обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а Анне Мелконян инкриминируется подстрекательство.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,Волгоград,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители