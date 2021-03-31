На убившего оппонента после ссоры в чате завели новое дело

По версии следствия, 23 октября 2020 года в одном из родительских чатов произошла ссора между Анной Мелконян и Романом Гребенюком - родителями двух одноклассниц. Женщина рассказала о произошедшем своему мужу Арману Смбатяну, который позвонил Гребенюку и предложил встретиться, чтобы выяснить отношения. Роман сообщил, что занят на работе, предложив приехать в отделение банка. На эту встречу приехали Смбатян и брат Анны Арсен. Последний в отделении банка несколько раз ударил Гребенюка по голове, от полученных травм потерпевший умер в больнице.