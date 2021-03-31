Депутаты в новом законе установили дополнительное наказание за лжеминирование в виде конфискации имущества. Кроме этого, Рада изложила в новой редакции часть вторую статьи 259 УК Украины, которой устанавливается усиленная уголовная ответственность за лжеминирвоание критически важных объектов инфраструктуры.