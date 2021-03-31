Подростка жестоко убили во время новоселья под Москвой

Подмосковье задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в жестоком убийстве 16-летнего студента, которого пригласили на новоселье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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«Рамблер» писал, что утром 30 марта прохожий обнаружил

на пустыре в деревне Брехово Солнечногорского городского округа тело 16-летнего студента с множественными ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По данным телеканала, тело подростка было найдено на берегу озера. Выяснилось, что накануне убитый приехал к своим приятелям на новоселье.

Согласно кадрам с камеры видеонаблюдения в местном магазине, компания зашла за алкоголем. При этом молодые люди спокойно общались. Соседи отметили, что парни переехали совсем недавно и особого внимания к себе не привлекали.

«Все тихо, нормальные ребята, чистые», - рассказала соседка по имени Наталья.

Она отметила, что в ночь убийства у молодых людей громче обычного играла музыка. По одной из версий, друзья расправились со своим знакомым в квартире, по другой - возле озера, где нашли тело.