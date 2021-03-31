Подростка жестоко убили во время новоселья под Москвой

В Подмосковье
задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в жестоком убийстве 16-летнего студента, которого пригласили на новоселье. Об этом сообщает
телеканал РЕН ТВ.
«Рамблер» писал, что утром 30 марта прохожий обнаружил
на пустыре в деревне Брехово Солнечногорского городского округа тело 16-летнего студента с множественными ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
По данным телеканала, тело подростка было найдено на берегу озера. Выяснилось, что накануне убитый приехал к своим приятелям на новоселье.
Согласно кадрам с камеры видеонаблюдения в местном магазине, компания зашла за алкоголем. При этом молодые люди спокойно общались. Соседи отметили, что парни переехали совсем недавно и особого внимания к себе не привлекали.
«Все тихо, нормальные ребята, чистые», - рассказала соседка по имени Наталья.
Она отметила, что в ночь убийства у молодых людей громче обычного играла музыка. По одной из версий, друзья расправились со своим знакомым в квартире, по другой - возле озера, где нашли тело.
Один из подозреваемых заявил, что причиной нападения стало то, что погибший проявил к ним сексуальный интерес. Подозреваемым грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. При этом, если у них не будет никаких смягчающих обстоятельств, возможно пожизненное.