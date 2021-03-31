Мытищинского стрелка заподозрили в поставках оружия

«В отношении него проводились оперативно-разыскные мероприятия, так как появились оперативные данные, что он является участником преступной группы, причастной к организации канала поставок огнестрельного оружия», – сообщил собеседник ТАСС.
В органы поступило заявление, что Барданов хранит в доме гранаты РГД, противопехотные мины и гранатомет, добавил источник.
Напомним, Барданов кинул в силовиков не менее 20 гранат. В ходе длившейся более девяти часов спецоперации ранение получил один сотрудник Росгвардии. К вечеру в доме произошли два пожара. Барданов отказался сдаться и остался в горящем помещении, позже было найдено его обгоревшее тело.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), по этой статье подозреваемому могло грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Также в его доме нашли крупный арсенал оружия.
Другой источник сообщал, что приставы разыскивали Барданова за долг по налогам в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, мужчина был ранее судим.