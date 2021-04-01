Назван размер ущерба от блокировки Суэцкого канала

Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около 1 миллиарда долларов, сообщил в ночь на четверг глава администрации канала Усама Рабиа.

Фото: © РИА Новости. Махмуд Ахмед © РИА Новости. Махмуд Ахмед

"Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма", — заявил Рабиа телеканалу Sada el-Balad.

"Один миллиард долларов или около того", — ответил Рабиа на вопрос о том, каковы примерные оценки ущерба от всего происшествия. "Это то, что причитается государству по праву", — подчеркнул глава канала.

Ранее Рабиа говорил о том, что канал терял порядка 15 миллионов долларов в сутки во время блокировки. При этом основные компенсации будут выплачивать страховые компании.

При этом он подчеркнул, что итоговую сумму должны подсчитать в ходе расследования инцидента, начатого в среду. В составе комиссии по расследованию специалист по морскому праву, член администрации канала, инженер и специалист по компенсациям, сообщил Рабиа.

По словам Рабиа, сейчас в очереди на проход канала порядка 179 судов, их планируется пропустить до пятницы.