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Китаянка и россиянка подрались в Москве из-за любовника

Артём Кульша
13 минут назад
В Москве гражданка Китая избила новую возлюбленную своего бывшего сожителя. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Китаянка и россиянка подрались в Москве из-за любовника
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно версии китаянки Лан (все имена изменены), она познакомилась с россиянином Андреем в Китае, начала с ним встречаться, родила ему детей, но в какой-то момент он бросил ее и вернулся в Россию, забрав с собой детей.
Недавно Лан приехала в Москву, чтобы убедить бывшего любовника вернуть ей детей. Новая возлюбленная Андрея Лариса избила ее.
По версии Ларисы, вечером 29 марта Лан проникла в их с Андреем квартиру, но ее дети отказались уезжать с ней. После этого китаянка стала вести себя неадекватно — бросалась на Ларису, бегала за ней по квартире, кричала, била ее затылком о стойку деревянной шведской стенки и локтем в живот, сама билась головой об пол.
В какой-то момент Андрей оттащил Ларису от Лан. Вскоре после этого на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они отправили беременную Ларису в травматологический пункт. Оттуда скорая помощь доставила ее в больницу с травмами живота, головы и руки.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», 42-летняя пациентка больницы 45 в Звенигороде инвалид второй группы Ольга Спецова, госпитализированная с 25-процентным поражением легких, обвинила 32-летнего заведующего медицинским учреждением Заура Цоколаева в избиении до потери сознания, а также в том, что угрозами заставил ее подписать бумагу о том, что это она набросилась на него.
Происшествия,Москва,Китай,
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