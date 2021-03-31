Китаянка и россиянка подрались в Москве из-за любовника

Москве гражданка Китая избила новую возлюбленную своего бывшего сожителя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Согласно версии китаянки Лан (все имена изменены), она познакомилась с россиянином Андреем в Китае, начала с ним встречаться, родила ему детей, но в какой-то момент он бросил ее и вернулся в Россию, забрав с собой детей.

Недавно Лан приехала в Москву, чтобы убедить бывшего любовника вернуть ей детей. Новая возлюбленная Андрея Лариса избила ее.

По версии Ларисы, вечером 29 марта Лан проникла в их с Андреем квартиру, но ее дети отказались уезжать с ней. После этого китаянка стала вести себя неадекватно — бросалась на Ларису, бегала за ней по квартире, кричала, била ее затылком о стойку деревянной шведской стенки и локтем в живот, сама билась головой об пол.

В какой-то момент Андрей оттащил Ларису от Лан. Вскоре после этого на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они отправили беременную Ларису в травматологический пункт. Оттуда скорая помощь доставила ее в больницу с травмами живота, головы и руки.