Жертва скопинского маньяка попросила о госзащите

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Также Мартынова подала заявление в СК с просьбой возбудить против Мохова новое уголовное дело.

«Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях. [Сейчас] получается у него нет никаких рамок, что говорить, что делать - он может говорить, что хочет встретиться со мной», - заявила она.

Мартынова рассказала https://360tv.ru/news/crime/on-sam-ne-uspokoitsja-eks-plennitsa-skopinskogo-manjaka-objasnila-prosbu-o-goszaschite/ каналу «360», что Мохов пытался вступить с ней в переписку, когда был в колонии, а недавно хотел добавиться к ней в друзья «ВКонтакте».

«Говорил не раз, что мечтает со мной встретиться. Я считаю, что это угроза. < > Пока полиция не поставит его перед фактом, что так делать не надо, он сам не успокоится. Он чувствует свою безнаказанность», - подчеркнула она.

Как писал «Рамблер», 70-летний Мохов вышел на свободу в марте 2020 года.

В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет, держал их в подвале, насиловал, избивал и морил голодом. Одна из них родила двоих детей (младенцев Мохов подбросил в подъезды жилых домов). Мохова арестовали в 2004 году и приговорили к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы.

В документальном фильме Ксении Собчак Мохов рассуждал о том, как сложилась судьба его пленниц. Он отметил, что одна из них от него «родила и больше не рожает».

«Надо опять мне заняться ею», - заявил он.