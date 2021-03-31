Дочь обвинила многодетную мать в сокрытии изнасилований

Приемная дочь многодетной матери Александры Александровой Наталья заявила, что родители скрыли от органов информацию об изнасилованиях, которым она подвергалась в течение нескольких лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Наталья, одна из 16 приемных детей Александровой, утверждает, что с 2015-го по 2017 год ее насиловал домработник из Узбекистана Махмут. В 2018 году Наталья родила ребенка, он умер, не дожив до трех лет.

По ее словам, мать уволила Махмута, но больше ничего не предприняла.

Наталья подала заявление на Александрову в полицию, Александрова готовит встречное заявление о клевете.

Как писал «Рамблер», в январе 2017-го органы опеки забрали из семьи Дель приемных и находившихся под опекой детей. Чиновники рассказали, что такое решение было принято после того, как работники детского сада обнаружили у одного ребенка следы побоев.

Психологи после разговора с детьми заявили, что они жаловались на побои со стороны приемного отца.

Александрова тогда выступала в поддержку Дель.

В марте 2021-го юрист Екатерина Гордон сообщила, что с ней связалась Наталья и попросила разобраться в смерти ее ребенка.

По словам Гордон, когда Наталье исполнилось 18, по настоянию приемной матери их с сыном перевезли из Московской области в Таганрог к «тете Свете». Она обещала устроить мальчика в детсад, а Наталью на работу.

21 января 2021 года Дель попросила Наталью отвести ее детей в школу, а сама осталась с ее сыном. Через 20 минут она позвонила Наталье и сообщила, что мальчик умер.