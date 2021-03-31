Житель Ижевска убил свою мать из-за галлюцинаций

Установлено, что в ночь с 6 на 7 декабря 2020 года мужчина в своей квартире увидел галлюцинации и услышал голоса на почве алкогольного и наркотического опьянения, то есть находился в состоянии психоза. В ходе конфликта с 61-летней матерью он нанес женщине несколько ударов ножом в область головы и грудной клетки. Об полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года в полицию Мурманска обратился мужчина. Он заявил об исчезновении своей 61-летней матери, с которой проживал в одной квартире.