Житель Ижевска убил свою мать из-за галлюцинаций

Установлено, что в ночь с 6 на 7 декабря 2020 года мужчина в своей квартире увидел галлюцинации и услышал голоса на почве алкогольного и наркотического опьянения, то есть находился в состоянии психоза. В ходе конфликта с 61-летней матерью он нанес женщине несколько ударов ножом в область головы и грудной клетки. Об полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.