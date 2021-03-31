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Житель Ижевска убил свою мать из-за галлюцинаций

ИА Regnum
24 минуты назад
В Удмуртии вынесен приговор в отношении 25-летнего жителя Ижевска по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.
Житель Ижевска убил свою мать из-за галлюцинаций
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Установлено, что в ночь с 6 на 7 декабря 2020 года мужчина в своей квартире увидел галлюцинации и услышал голоса на почве алкогольного и наркотического опьянения, то есть находился в состоянии психоза. В ходе конфликта с 61-летней матерью он нанес женщине несколько ударов ножом в область головы и грудной клетки. Об полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Приговором суда мужчине назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года в полицию Мурманска обратился мужчина. Он заявил об исчезновении своей 61-летней матери, с которой проживал в одной квартире.
«Следователями было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту убийства, связанного с безвестным исчезновением женщины, и незамедлительном осмотре жилища женщины и ее сына. В ходе осмотра одной из комнат в диване обнаружены и изъяты 6 полиэтиленовых пакетов, в которых находились отчлененные части тела, за исключением головы и кистей», — сообщили в региональном СУ СКР.
Происшествия,ФСИН,Удмуртская Республика,Ижевск,
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