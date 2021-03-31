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Россиянин получил реальный срок за убийство котенка

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад
Суд в Самаре приговорил местного жителя к реальному сроку за избиение котенка до смерти. Он получил три года колонии-поселения, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Россиянин получил реальный срок за убийство котенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Следствием и судом установлено, что 8 декабря 2020 года в общежитии пьяный россиянин поссорился с женой, несколько раз кинул животное на пол и ударил об стену. В результате животное умерло. Все это происходило на глазах у соседского ребенка. Мужчина признан виновным по статье 245 УК («Жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего»).
Кроме того, самарец приговорен к 200 часам обязательных работ за кражу, совершенную 24 декабря 2020 года. Обвиняемый вынес из квартиры своего знакомого два телефона, планшет и продукты на общую сумму в 13 тысяч рублей.
В 2019 году к трем годам колонии-поселения был приговорен владелец приюта для собак «Дружок» в Амурской области, который зоозащитники прозвали «концлагерем для собак» из-за массовой гибели животных.
Происшествия,Самара,
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