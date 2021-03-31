Россиянин получил реальный срок за убийство котенка

Следствием и судом установлено, что 8 декабря 2020 года в общежитии пьяный россиянин поссорился с женой, несколько раз кинул животное на пол и ударил об стену. В результате животное умерло. Все это происходило на глазах у соседского ребенка. Мужчина признан виновным по статье 245 УК («Жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего»).