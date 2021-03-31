В Москве школьница попала в больницу из-за недоедания дома

Столичная прокуратура организовала проверку после того, как школьницу после обморока увезли в больницу с уроков. По словам девочки, дома её плохо кормят. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По предварительным данным, вчера четырнадцатилетняя ученица 7-го класса после начала уроков в школе в районе Восточное Дегунино потеряла сознание. Как выяснилось, ребёнок проживает с мамой и папой на улице Дубнинская, семья на учётах не состояла. Во время проверки жилищно-бытовых условий оказалось, что у школьницы нет спального места, продуктов питания, условия проживания антисанитарные.