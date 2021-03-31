В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В столице 14-летняя школьница попала в больницу из-за недоедания дома

Вести Подмосковьяиещё 1
1 час назад
Столичная прокуратура организовала проверку после того, как школьницу после обморока увезли в больницу с уроков. По словам девочки, дома её плохо кормят. Об этом сообщает РИА «Новости».
В Москве школьница попала в больницу из-за недоедания дома
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья
По предварительным данным, вчера четырнадцатилетняя ученица 7-го класса после начала уроков в школе в районе Восточное Дегунино потеряла сознание. Как выяснилось, ребёнок проживает с мамой и папой на улице Дубнинская, семья на учётах не состояла. Во время проверки жилищно-бытовых условий оказалось, что у школьницы нет спального места, продуктов питания, условия проживания антисанитарные.
По итогам прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних. Кроме того, проверят действия родителей по исполнению ими родительских обязанностей.
Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители