В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Устроивший стрельбу в Мытищах сам поджог свой дом

Газета.Ru
1 час назад
Владимир Барданов, который накануне устроил стрельбу в подмосковном поселке Вешки, самостоятельно поджог свой дом и несколько часов "оборонялся" гранатами, пока не умер в огне. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Устроивший стрельбу в Мытищах сам поджог свой дом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что правоохранители пришли домой к мужчине с обыском утром во вторник, 30 марта, на основании постановления судьи Мособлсуда. Барданов заперся в доме и не пожелала отвечать на требования полицейских. Спустя несколько минут злоумышленник открыл стрельбу по сотрудникам полиции и бросил в их сторону две гранаты.
В дальнейшем мужчина поднялся на третий этаж и поджог дом изнутри, продолжив, тем не менее, стрелять из окна Огонь охватил здание, где с арсеналом из нескольких ящиков патронов и гранат заперся Барданов. Раздалось несколько хлопков, затем выстрелы прекратились. Предположительно часть арсенала сдетонировала. Мужчина погиб. Полностью потушить пожар удалось лишь к 5.00 мск среды, 31 марта.
30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия. Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.
В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома.
Ранее сообщалось, что устроившему стрельбу в Мытищах проведут посмертную психиатрическую экспертизу.
Происшествия,Росгвардия,Мытищи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители