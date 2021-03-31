Устроивший стрельбу в Мытищах сам поджог свой дом

Владимир Барданов, который накануне устроил стрельбу в подмосковном поселке Вешки, самостоятельно поджог свой дом и несколько часов "оборонялся" гранатами, пока не умер в огне. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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Отмечается, что правоохранители пришли домой к мужчине с обыском утром во вторник, 30 марта, на основании постановления судьи Мособлсуда. Барданов заперся в доме и не пожелала отвечать на требования полицейских. Спустя несколько минут злоумышленник открыл стрельбу по сотрудникам полиции и бросил в их сторону две гранаты.

В дальнейшем мужчина поднялся на третий этаж и поджог дом изнутри, продолжив, тем не менее, стрелять из окна Огонь охватил здание, где с арсеналом из нескольких ящиков патронов и гранат заперся Барданов. Раздалось несколько хлопков, затем выстрелы прекратились. Предположительно часть арсенала сдетонировала. Мужчина погиб. Полностью потушить пожар удалось лишь к 5.00 мск среды, 31 марта.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия. Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома.