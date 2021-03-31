Раскрыто прошлое мытищинского стрелка

На россиянина Владимира Барданова, устроившего стрельбу в элитном поселке Новые Вешки в Мытищах , официально были зарегистрированы некоторые виды оружия. В прошлом его несколько раз привлекали к ответственности, также он имел отдельный мотопарк. Такие детали раскрыл информированных источник «Интерфакса»

Фото: телеграм-канал «НЕБОЖЕНА» телеграм-канал «НЕБОЖЕНА»

По данным собеседника агентства, Барданов владел мотоциклами Harley-Davidson FХS ВSЕ, BMW К1300S, Kawasaki ZХ 1400F, Triumph Bonneville Т100 и BMW R1200GS АDVЕNТURЕ. Помимо этого, он считался собственником автомобилей Infiniti QX80 и QX56.

В арсенале мытищинского стрелка, по официальным данным, были охотничьи карабины МА-136, Anschutz и Blaser Р93, ружье МЦ-109, винтовка с нарезным стволом и травматический пистолет Grand Power T10.

Барданова ранее привлекали к ответственности по различным уголовным делам, также на его имя часто выписывали штрафы за превышение скорости на дорогах.

«Несколько раз он также был объявлен в федеральный розыск как скрывшийся от следствия», — рассказал собеседник агентства.

У россиянина были и проблемы с кредиторами. По словам источника, погибший находился в «черных списках» нескольких кредитных организаций.

Ранее стало известно , что мытищинскому стрелку, тело которого нашли в его доме, должны назначить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу для проверки его психического состояния.