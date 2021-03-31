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СК завершил расследование дела Арашуковых

Парламентская газетаиещё 10
33 минуты назад
Следственный комитет завершил расследование дела бывшего советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, его сына Рауфа и других участников преступной группы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
СК завершил расследование по делу Арашуковых
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и других членов преступного сообщества, возглавляемого им», — сказала она.
Рауль Арашуков обвиняется в организации преступного сообщества и руководстве им. Он и ещё 20 фигурантов привлечены к уголовной ответственности за хищение денег, природного газа, должностные преступления в составе преступной группы.
«Кроме того, Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств в 2010 году в Черкесске представителя молодёжного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества», — отметила Петренко.
Представитель СК уточнила, что Арашуковых и ещё восемь бывших руководителей региональных организаций газовой отрасли обвиняют в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд рублей в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Кроме того, им вменяют растрату 747 миллионов рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплат родственникам.
Как выяснили следователи, их деятельность прикрывали сотрудники СК и МВД, которым также вынесли обвинения. Бывший и.о. руководителя Следственного управления СК России по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, его подчинённый — следователь Андрей Филиппов, а также начальник центра по противодействию экстремизму республиканского МВД Тимур Бетуганов пытались скрыть доказательства противоправной деятельности Арашуковых. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.
«Вину в хищении природного газа и участии в преступном сообществе признали трое обвиняемых», — резюмировала Петренко.
Ранее сообщалось, что по уголовному делу допрошено более 400 свидетелей и проведено свыше 200 судебных экспертиз.
Происшествия,Рауль Арашуков,Андрей Филиппов,Газпром Межрегионгаз,СКР,МВД,
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