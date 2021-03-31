СК завершил расследование по делу Арашуковых

Как выяснили следователи, их деятельность прикрывали сотрудники СК и МВД
, которым также вынесли обвинения. Бывший и.о. руководителя Следственного управления СК России по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, его подчинённый — следователь Андрей Филиппов
, а также начальник центра по противодействию экстремизму республиканского МВД Тимур Бетуганов пытались скрыть доказательства противоправной деятельности Арашуковых. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.