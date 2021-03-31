СК завершил расследование по делу Арашуковых

Рауль Арашуков обвиняется в организации преступного сообщества и руководстве им. Он и ещё 20 фигурантов привлечены к уголовной ответственности за хищение денег, природного газа, должностные преступления в составе преступной группы.

Представитель СК уточнила, что Арашуковых и ещё восемь бывших руководителей региональных организаций газовой отрасли обвиняют в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд рублей в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Кроме того, им вменяют растрату 747 миллионов рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплат родственникам.