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Россиянина убили из-за плохого ремонта авто

Артём Кульша
1 час назад
Жители Забайкальского края убили знакомого из-за некачественного ремонта автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Россиянина убили из-за плохого ремонта авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно версии следствия, в мае в Чите один из обвиняемых поссорился с потерпевшим по той причине, что тот некачественно отремонтировал его машину, и решил убить его. Он разработал план преступления вместе с двумя знакомыми. Они обманом вывезли потерпевшего в лес недалеко от города. Там один из них выстрелил в потерпевшего. После этого они закопали тело.
Позже мужчины были в этом уличены. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а также «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину» — накануне убийства обвиняемые похитили запасные части из автомагазина. Обвиняемый, который выстрелил в потерпевшего, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Вчера в пресс-службе СК сообщили о завершении расследования дела и его направлении с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения в суд.
«Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — отметили там.
Происшествия,СКР,Забайкальский Край,Чита,
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