Россиянина убили из-за плохого ремонта авто

Позже мужчины были в этом уличены. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а также «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину» — накануне убийства обвиняемые похитили запасные части из автомагазина. Обвиняемый, который выстрелил в потерпевшего, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.