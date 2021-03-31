Мужчина в Шереметьево угрожал взрывом из-за маски

В московском аэропорту Шереметьево пассажир угрожал устроить взрыв на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС.

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Осведомленный собеседник рассказал агентству, что прошедшей ночью пассажир рейса Москва Томск , возможно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ответил отказом на просьбу надеть защитную маску и стал кричать, что устроит взрыв.

Он был задержан, остальные пассажиры — пересажены на другой самолет, багаж — дополнительно проверен. После этого рейс был выполнен, а дебошир — отправлен на допрос.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», неизвестные люди заявили о минировании всех школ и детских садов в Московской области, всех учебных заведений в Перми, более 20 школ в Омске и всех магазинов сети «Ашан» в Москве.

Неделей ранее на электронные почты трех магазинов сети Metro Cash & Carry в столице пришло письмо, автор которого потребовал перевести на его криптокошелек пять миллионов рублей. В случае невыполнения своего требования злоумышленник пригрозил отравить все продукты в указанных торговых точках.