Во Франции заявили о выгоде России от блокировки Суэцкого канала

По мнению эксперта, случившееся помогло России и Китаю успешнее продвигать свои торговые маршруты и поставить под сомнение американскую модель глобализации.

«Сразу после аварии Россия предложила альтернативный маршрут между Востоком и Европой, который на пять тысяч километров короче, чем через Суэцкий канал. Китай сделал то же самое со своим "Полярным шелковым путем"», — отметил он.

Ленгле подчеркнул, что способность создания торговых путей и контроля над ними всегда считалась «атрибутом власти». В частности, он напомнил о том, что Суэцкий канал был построен европейцами. После Первой мировой войны за его защиту отвечала Великобритания, вскоре уступившая лидерство США, которые контролировали торговые пути в течение всего прошлого века.

«Сегодня доминирование США оспаривается Китаем и Россией, которые хотят предложить собственную модель глобализации со своими маршрутами», — заключил журналист.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. В понедельник, 29 марта, контейнеровоз удалось ненадолго снять с мели, но из-за сильного ветра оно вновь перегородило канал. Спустя несколько часов Ever Given все-таки смогли сдвинуть с места. Навигация возобновилась к вечеру понедельника.