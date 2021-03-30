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ФСБ задержала подростков из-за сообщений «ВКонтакте»

Вероника Полынина
44 минуты назад
В Калуге прошли обыски у подростков, состоящих в местном антифашистском паблике в соцсети «ВКонтакте», сообщает «ОВД-Инфо».
ФСБ задержала подростков из-за сообщений «ВКонтакте»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
После обысков около 15 человек были доставлены в ФСБ. Двоих отпустили, несколько человек, в том числе несовершеннолетних, после допроса перевели в статус свидетелей. Один из задержанных проходит как подозреваемый.
По предварительной информации, уголовное дело возбуждено по статье о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).
Со всех задержанных взяли подписку о неразглашении.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Пензе исполняющая обязанности директора школы заявила в полицию на ученицу, которая разместила в соцсети объявление о митинге КПРФ. И.о. директора предложила полиции поискать в публикации школьницы признаки наличия экстремизма или призывов к свержению власти.
Происшествия,КПРФ,ФСБ,Калуга,
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