ФСБ задержала подростков из-за сообщений «ВКонтакте»

После обысков около 15 человек были доставлены в ФСБ. Двоих отпустили, несколько человек, в том числе несовершеннолетних, после допроса перевели в статус свидетелей. Один из задержанных проходит как подозреваемый.
По предварительной информации, уголовное дело возбуждено по статье о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).
Со всех задержанных взяли подписку о неразглашении.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Пензе исполняющая обязанности директора школы заявила в полицию на ученицу, которая разместила в соцсети объявление о митинге КПРФ. И.о. директора предложила полиции поискать в публикации школьницы признаки наличия экстремизма или призывов к свержению власти.