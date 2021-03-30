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Пожар произошел в 34-этажном элитном доме в Москве

Вероника Полынина
48 минут назад
В Москве загорелся 34-этажный дом в элитном жилом комплексе «Аэробус», сообщает телеграм-канал «НеМалахов».
Пожар произошел в 34-этажном элитном доме в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Сообщается, что в этом ЖК проживают телеведущая Анфиса Чехова, юморист Ефим Шифрин, музыкант Леонид Агутин, тренер по фигурному катанию Александр Жулин, певец Стас Пьеха, футболист Алексей Смертин и другие знаменитости.
По данным ТАСС, горел фасад дома с 27-го по 31-й этажи. Жильцов эвакуировали.
В 20.23 мск пожар удалось локализовать.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее «Рамблер» писал, что дом мытищинского стрелка Владимира Барданова, в котором он забаррикадировался от силовиков, полностью сгорел. Предположительно, Барданов находился внутри и не выжил.
Происшествия,Александр Жулин,Стас Пьеха,Ефим Шифрин,Алексей Смертин,Леонид Агутин,Анфиса Чехова,Москва,
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