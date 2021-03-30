В ЖК "Аэробус" в Москве начался пожар

Как отметили в главке, поступила информация о возгорании фасада жилого дома по адресу: Кочновский проезд, д. 4, корп. 2. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений, по предварительной информации, по данному адресу происходило загорание фасада жилого дома с 27-го по 31-й этажи, площадь пожара уточняется. Пожарные приступили к ликвидации загорания, в целях безопасности людей выводят из здания", - сказали в пресс-службе.