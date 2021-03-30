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В ЖК "Аэробус" на севере Москвы начался пожар

ТАССиещё 2
55 минут назад
Фасад 34-этажного жилого дома горит на севере Москвы, людей в целях безопасности эвакуируют. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
В ЖК "Аэробус" в Москве начался пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отметили в главке, поступила информация о возгорании фасада жилого дома по адресу: Кочновский проезд, д. 4, корп. 2. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений, по предварительной информации, по данному адресу происходило загорание фасада жилого дома с 27-го по 31-й этажи, площадь пожара уточняется. Пожарные приступили к ликвидации загорания, в целях безопасности людей выводят из здания", - сказали в пресс-службе.
По данным открытых источников, по данному адресу находится элитный монолитный жилой комплекс "Аэробус", он введен в эксплуатацию в 2008 году. На первых двух этажах дома расположены кафе, магазины и офисы. В здании установлены новейшие системы пожаротушения, вентиляции.
Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,Москва,
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