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Открывший огонь в Вешках пенсионер взорвал лестницу во время штурма дома

ТК «Звезда»
43 минуты назад
Забаррикадировавшийся в своем коттедже в подмосковном поселке Новые Вешки Владимир Барданов, взорвал в своем доме лестницу, чтобы отрезать путь для сотрудников Росгвардии на второй этаж, где он держит оборону.
Мытищинский стрелок взорвал лестницу во время штурма дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мужчина взорвал уже в общей сложности 20 гранат, что сильно затрудняет работу сотрудников Росгвардии. При этом один из сотрудников силовых структур получил ранение в ногу и госпитализирован. Врачи уже оказали ему медицинскую помощь.
По словам источников «Известий», в спецоперации по задержанию стрелка участвуют спецподразделения Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр».
Пришедшие утром в дом к 61-летнему пенсионеру сотрудники ФСБ и МВД РФ должны были задержать его по делу о хранении оружия. Но обычное задержание приняло довольно серьезный оборот.
Происшествия,Росгвардия,ФСБ,МВД,
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