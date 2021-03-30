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В Омской области осудили россиянина за убийство ветерана ВОВ

Вероника Полынина
1 час назад
Суд в Омской области вынес приговор жителю рабочего поселка Тевриз, убившего 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
В Омской области осудили россиянина за убийство ветерана ВОВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
65-летний подсудимый приговорен к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.
Суд установил, что в мае прошлого года обвиняемый пришел в гости к своему 95-летнему знакомому – ветерану ВОВ.
«Они стали обсуждать события военных действий с участием ветерана. В результате между мужчинами произошел конфликт ввиду несогласия гостя с высказываниями ветерана о своих действиях на полях сражений», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Омской области.
В ходе ссоры обвиняемый четыре раза ударил ветерана чайником по голове и телу, а затем нанес три удара ножом в грудь. Пожилой мужчина скончался на месте.
Его гость решил избавиться от орудия преступления, завернул его в полотенце и выбросил по пути домой.
На суде обвиняемый отказывался признавать вину.
Как сообщал «Рамблер», в июле прошлого года в Башкортостане был жестоко убит ветеран ВОВ Иван Несмеянов. Вломившиеся к нему преступники сначала пытали фронтовика, а потом проломили ему голову ломом. Грабители похитили 1 млн рублей. Тело ветерана обнаружила его соседка на следующее утро.
Происшествия,ФСИН,Омская Область,Тевриз,
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