В Омской области осудили россиянина за убийство ветерана ВОВ

Фото: РИА Новости РИА Новости

65-летний подсудимый приговорен к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима

Суд установил, что в мае прошлого года обвиняемый пришел в гости к своему 95-летнему знакомому – ветерану ВОВ.

«Они стали обсуждать события военных действий с участием ветерана. В результате между мужчинами произошел конфликт ввиду несогласия гостя с высказываниями ветерана о своих действиях на полях сражений», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Омской области.

В ходе ссоры обвиняемый четыре раза ударил ветерана чайником по голове и телу, а затем нанес три удара ножом в грудь. Пожилой мужчина скончался на месте.

Его гость решил избавиться от орудия преступления, завернул его в полотенце и выбросил по пути домой.

На суде обвиняемый отказывался признавать вину.