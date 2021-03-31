Штурм дома в Мытищах закончился пожаром и смертью стрелка

Перестрелка в подмосковном поселке закончилась гибелью владельца огромного домовладения с личным зоопарком и целым арсеналом оружия. На протяжении 10 часов мужчина отказывался сдаваться силовикам, стрелял в них и бросал гранаты. Один из сотрудников Росгвардии получил ранение в ногу. В итоге сотрудники спецподразделений обстреляли дом из гранатомета, что спровоцировало пожар. Стрелку предложили покинуть здание, однако он предпочел погибнуть в своем доме.

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В поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах заживо сгорел мужчина, который на протяжении 10 часов отстреливался от сотрудников правоохранительных органов , приехавших в его домовладение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, официальной информации на этот счет пока не поступало.

"Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб", - заявил источник.

Как сообщает РЕН ТВ, под завалами найдено сильно обгоревшее тело владельца дома. Штурм дома 61-летнего Владимира Барданова начался утром 30 марта. Изначально сотрудники правоохранительных органов пришли осмотреть дом на предмет незаконного хранения оружия. Однако мужчина на диалог не пошел, сообщали в ГУ МВД.

"Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Пострадавших нет".

В момент начала стрельбы помимо Владимира Барданова в доме находились трое взрослых и ребенок, которых он позже отпустил и забаррикадировался. СМИ сообщали, что в заложниках мужчина мог оставить своего зятя, однако в СК эту информацию опровергли. На протяжении всего штурма Барданова пытались уговорить прекратить стрельбу - как сообщал портал "Москва.ру" для этого силовики даже разыскивали его пожилого отца, который мог бы повлиять на решение сына.

На место событий приехала дочь хозяина дома, которая отказалась разговаривать с журналистами, заявив, что отец "никогда не стрелял". Далее она общалась только со следователями и, по их информации, звонила отцу. К спецоперации привлекли спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр". Один боец Росгвардии во время перестрелки получил ранение в ногу, его увезли в ближайшую больницу на скорой помощи.

По данным РЕН ТВ, в арсенале Барданова помимо автоматического оружися и гранат также было охотничье ружье, четыре охотничьих карабина, пистолет и охотничья винтовка с нарезным стволом. Оружие могло остаться у мужчины после того, как он закрыл два частных охранных предприятия, принадлежавших ему, предположил Telegram-канал "Mash".

"Он время от времени вступает в перестрелку, когда видит движение спецподразделений, а также бросает гранаты. С утра он использовал уже не менее 20 гранат", - рассказывал источник ТАСС.

Одной из них он, в частности, подорвал лестницу на второй этаж особняка, чтобы затруднить штурм. В ответ на действия мужчины сотрудникам правоохранительных органов пришлось обстрелять дом из гранатомета. После этого в здании начался сильный пожар, продолжавшийся на протяжении двух часов. Пожарных допустили к его тушению только после окончания перестрелки. На месте проведения операции сейчас работают сотрудники ФСБ , МВД и Следственного комитета

В отношении стрелка возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов по статье 317 УК РФ. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

По официальным данным, Владимир Барданов - генеральный директор фирмы по оптово-розничной торговле и строительству. Он женат, у него двое взрослых детей - сын и дочь. При этом, как сообщает Telegram-канал "112", ранее мужчина уже имел судимости: одна из них по статье "Мошенничество" (приговор был вынесен в 1976 году), а вторая - за кражу часов по предварительному сговору группой лиц (2002 год). Как сказал его бывший одноклассник, актер театра им. Моссовета Александр Бобровский , Барданов с юности казался "скрытым лидером".

"С тех пор я с ним не общался. Но могу сказать, что в школе мы дружили. Он был скрытым лидером, с большим авторитетом. Причем он ничего для этого не делал. Он все время сидел и рисовал фашистов: свастики, красивые шапки. Мы ему завидовали, потому что у него очень красиво все это получалось", - поделился Бобровский с mk.ru.

По словам жителей поселка, мало кто из них знал о таком необычном соседе. "У нас тут есть свои местные чаты, туда прислали его внешний вид, он там прям как барин, в какой-то шапке бобровой. Конечно, мы не знали вообще о нем", - сообщил журналистам один из местных жителей.

Другая жительница поселка часто видела Барданова на мотоцикле серебристого цвета. "Я всегда говорю - какой красивый мужчина, такой красивый и мотоцикл, - сказала она. - Хороший, не каждый ведь может кататься на таких шикарных мотоциклах".