В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Прихожанин и священник подрались из-за маски в храме Москвы

Lenta.ru
24 минуты назад
Москвич и священник храма в Южном Бутове подрались из-за маски. На место пришлось вызывать полицию и скорую, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошел в храме Святого Праведного воина Федора Ушакова. Прихожанин пришел туда в плохом настроении и был всем недоволен, в том числе как построили и расписали церковь, как проходила служба. В какой-то момент к нему подошел отец Даминиан и попросил «надеть масочку». В ответ возмущенный горожанин «бросился в бой» и параллельно снимал все на телефон. Священнослужителю удалось утихомирить его и вызвать полицейских. Позже батюшка обратился к медикам, у него были ушибы и кровоподтеки.
Происшествия,Видео,РПЦ,Радиостанция "Говорит Москва",Москва,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители