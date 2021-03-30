Прихожанин и священник подрались из-за маски в храме Москвы

По данным канала, инцидент произошел в храме Святого Праведного воина Федора Ушакова. Прихожанин пришел туда в плохом настроении и был всем недоволен, в том числе как построили и расписали церковь, как проходила служба. В какой-то момент к нему подошел отец Даминиан и попросил «надеть масочку». В ответ возмущенный горожанин «бросился в бой» и параллельно снимал все на телефон. Священнослужителю удалось утихомирить его и вызвать полицейских. Позже батюшка обратился к медикам, у него были ушибы и кровоподтеки.