Сикхи напали на полицейских в Индии

По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате нападения сотен сикхов, возмущенных отказом властей индийского западного штата Махараштра на проведение религиозного шествия из-за распространения коронавируса. Как сообщает во вторник газета The Times of India , столкновение верующих сикхов с полицейскими произошло во время сикхского праздника Холла Мохалла в городе Нандед.

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По словам суперинтенданта полиции Прамода Кумара Шевале, власти заранее уведомили верующих, что не допустят их шествия в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в Махараштре. У части сикхов это вызвало возмущение. Около 300 вооруженных традиционными сикхскими мечами участников праздника попытались прорвать оцепление полицейских и, несмотря на запрет, совершить шествие по улицам Нандеда.

В столкновениях пострадали четыре правоохранителя. Власти завели дело о покушении на убийство, причинение вреда с помощью оружия, неповиновению приказу государственного служащего и нарушении безопасности во время пандемии коронавируса. Задержаны около 20 нападавших на полицейских.

Хола Мохалла, также называемый Хола, - это трехдневный сикхский праздник, в рамках которого проходит шествие сикхов, демонстрирующих свои боевые навыки и искусство владения холодным оружием.