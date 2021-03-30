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На западе Индии сикхи напали на полицейских из-за запрета на религиозное шествие

ТАСС
1 час назад
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате нападения сотен сикхов, возмущенных отказом властей индийского западного штата Махараштра на проведение религиозного шествия из-за распространения коронавируса. Как сообщает во вторник газета The Times of India, столкновение верующих сикхов с полицейскими произошло во время сикхского праздника Холла Мохалла в городе Нандед.
Сикхи напали на полицейских в Индии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам суперинтенданта полиции Прамода Кумара Шевале, власти заранее уведомили верующих, что не допустят их шествия в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в Махараштре. У части сикхов это вызвало возмущение. Около 300 вооруженных традиционными сикхскими мечами участников праздника попытались прорвать оцепление полицейских и, несмотря на запрет, совершить шествие по улицам Нандеда.
В столкновениях пострадали четыре правоохранителя. Власти завели дело о покушении на убийство, причинение вреда с помощью оружия, неповиновению приказу государственного служащего и нарушении безопасности во время пандемии коронавируса. Задержаны около 20 нападавших на полицейских.
Хола Мохалла, также называемый Хола, - это трехдневный сикхский праздник, в рамках которого проходит шествие сикхов, демонстрирующих свои боевые навыки и искусство владения холодным оружием.
В марте штат Махараштра стал лидером среди индийских регионов по числу инфицированных коронавирусом. За последние 24 часа в Махараштре выявили 31,6 тыс. новых случаев заражения. На лечении находятся 338 тыс. пациентов с COVID-19.
Происшествия,Газета The Times,Индия,
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