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На месте задержания подмосковного стрелка прогремели взрывы

Мария Иванова
38 минут назад
В коттеджном поселке Новые Вешки, где задержали устроившего стрельбу мужчину, слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Что стало причиной взрывов, канал не уточняет.
Как писал «Рамблер», днем 30 марта вооруженный мужчина забаррикадировался в подмосковном поселке Новые Вешки, взял в заложники родственников и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.
СМИ писали, что стрелка зовут Владимир Барданов, ему 61 год и 30 марта его пытались задержать за незаконную торговлю оружием.
В МВД рассказали, что полицейские предъявили жене подозреваемого постановление об обыске и вошли на участок, после чего ее муж начал стрелять из окна и бросил две гранаты.
В результате стрельбы никто не пострадал, позже стрелок был задержан.
Происшествия,Видео,Росгвардия,МВД,
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