В Петербурге актер чуть не задушил девушку

Возлюбленная Александра Вельмакина Анастасия на протяжении часа разговаривала по телефону со знакомым — уговаривала его устроить ее парня на работу. Вельмакин заподозрил, что на самом деле девушка общается с любовником.
Сначала он стал оскорблять ее, затем бросать вещи, а после этого — душить Анастасию. В какой-то момент та потеряла сознание.
Он бил ее головой об стену, ногами по лицу и в живот, железной ложкой. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, параорбитальную гематому, ушибы мягких тканей лица, левого плечевого сустава, левой кисти, нижних конечностей, множественные кровоподтеки.