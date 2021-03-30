В Петербурге актер чуть не задушил девушку

Санкт-Петербурге актер едва не задушил свою девушку. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Фото: соцсети соцсети

Возлюбленная Александра Вельмакина Анастасия на протяжении часа разговаривала по телефону со знакомым — уговаривала его устроить ее парня на работу. Вельмакин заподозрил, что на самом деле девушка общается с любовником.

Сначала он стал оскорблять ее, затем бросать вещи, а после этого — душить Анастасию. В какой-то момент та потеряла сознание.

Тогда же на крики девушки из соседней комнаты прибежала ее мать. Вельмакин прекратил душить возлюбленную. Вскоре та очнулась. Позже она обратилась в полицию с заявлением об угрозе убийством.

В первой половине марта СМИ сообщили, что 27-летний служащий Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России , находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою девушку за то, что она без спроса залезла в его смартфон.