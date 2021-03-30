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В Петербурге актер чуть не задушил девушку

Артём Кульша
36 минут назад
В Санкт-Петербурге актер едва не задушил свою девушку. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
В Петербурге актер чуть не задушил девушку
Фото: соцсетисоцсети
Возлюбленная Александра Вельмакина Анастасия на протяжении часа разговаривала по телефону со знакомым — уговаривала его устроить ее парня на работу. Вельмакин заподозрил, что на самом деле девушка общается с любовником.
Сначала он стал оскорблять ее, затем бросать вещи, а после этого — душить Анастасию. В какой-то момент та потеряла сознание.
Тогда же на крики девушки из соседней комнаты прибежала ее мать. Вельмакин прекратил душить возлюбленную. Вскоре та очнулась. Позже она обратилась в полицию с заявлением об угрозе убийством.
В первой половине марта СМИ сообщили, что 27-летний служащий Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою девушку за то, что она без спроса залезла в его смартфон.
Он бил ее головой об стену, ногами по лицу и в живот, железной ложкой. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, параорбитальную гематому, ушибы мягких тканей лица, левого плечевого сустава, левой кисти, нижних конечностей, множественные кровоподтеки.
Происшествия,Генштаб,Санкт-Петербург,
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