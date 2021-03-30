Под Москвой мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции

По информации телеканала, мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии из одного из жилых домов на Прибрежной улице в коттеджном поселке Новые Вешки. В результате произошедшего никто не погиб и не пострадал. В настоящее время подробности инцидента выясняются.

По данным телеграм-канала «112», стрелок забаррикадировался в частном доме, стреляет по прохожим и правоохранителям и сих пор не задержан.

В январе, как сообщал «Рамблер», в подъезде дома на Динамовской улице неизвестный человек произвел выстрел из огнестрельного оружия. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Они не обнаружили стрелка, но нашли гильзу и заметили повреждение плитки. В результате произошедшего никто не пострадал.