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Под Москвой мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции

Артём Кульша
27 минут назад
В Мытищах мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии из одного из жилых домов на Прибрежной улице в коттеджном поселке Новые Вешки. В результате произошедшего никто не погиб и не пострадал. В настоящее время подробности инцидента выясняются.
По данным телеграм-канала «112», стрелок забаррикадировался в частном доме, стреляет по прохожим и правоохранителям и сих пор не задержан.
В январе, как сообщал «Рамблер», в подъезде дома на Динамовской улице неизвестный человек произвел выстрел из огнестрельного оружия. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Они не обнаружили стрелка, но нашли гильзу и заметили повреждение плитки. В результате произошедшего никто не пострадал.
Тогда же 62-летний военный пенсионер из города Пушкина Московской области позвонил в полицию, сообщил о подготовке теракта и выстрелил из карабина по двери, за которой стояли прибывшие в его квартиру полицейские.
Происшествия,Видео,Росгвардия,МВД,Москва,Мытищи,
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