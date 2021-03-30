Россиянка умерла после укуса домашней кошки

Жительница Волгоградской области умерла от бешенства после того, как ее укусила домашняя кошка, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области.

По информации ведомства, 60-летняя жительница Новоаннинского района в середине марта обратилась в местную больницу, подозревая у себя коронавирусную инфекцию. Но врачи, по ее состоянию, поняли, что она заболела бешенством, и отправили в областную инфекционную больницу.

"Двадцать пятого марта, несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась. Окончательный диагноз будет установлен после проведения посмертных исследований", - сообщили РИА Новости в облздраве.

По словам собеседника агентства, в ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что у женщины были домашние кошка и собака. И полтора месяца назад кошка укусила ее за правое предплечье, к медикам тогда хозяйка обращаться не стала. "По словам пациентки, собака через некоторое время сдохла, кошку убили из-за ее агрессивного поведения", - сообщили в ведомстве.

По информации облздрава, скорее всего, домашние животные заразились бешенством от дикой лисы, которую иногда видели во дворе. Как отметили в ведомстве, умершая женщина об укусе и смерти кошки с собакой в ветеринарные службы не сообщала.

По информации облздрава, инкубационный период бешенства может составлять от нескольких дней до трех лет.