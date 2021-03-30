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Россиянка стала женой боевика ИГ* и сбежала с ребенком в Сирию

ЧП Столицаиещё 1
54 минуты назад
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении Динары Д., которая сбежала за рубеж и стала женой боевика запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».
Россиянка стала женой боевика ИГ и сбежала в Сирию
Фото: ReutersReuters
По данным источника РЕН ТВ, еще в 2011 году она познакомилась с уроженцем Дагестана, с которым стала исповедовать радикальные формы ислама. Вскоре они переехали в Турцию, откуда ее супруг отправился в Сирию воевать на стороне террористов.
Когда муж погиб, Динара и ее ребенок сбежали в Сирию. Там она родила второго ребенка от другого боевика террористической группировки.
Собеседник РЕН ТВ рассказал, что в отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Суд заочно арестовал женщину, она объявлена в международный розыск.
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