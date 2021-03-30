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Массовую драку на любительском турнире по футболу в Москве сняли на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
На любительском чемпионате по футболу в Москве произошла массовая драка. Инцидент случился на 56-минуте полуфинала золотого плей-офф Urban League. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, разместивший кадры потасовки.
Как уточняет канал, футболист Арби Дудаев нанес удар игроку команды FC World Class Александру Антонову и тренеру Илье Мадилову. Кроме того, в кулачном противостоянии на поле вратарь команды «На футболе» Радик Клоян напал на голкипера Дмитрия Шевченко.
Обоих игроков клуба «На футболе» дисквалифицировали: Клояна – на пять матчей, Дудаева – бессрочно.
Происшествия,Видео,Илья Мадилов,Дмитрий Шевченко,Александр Антонов,Москва,
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