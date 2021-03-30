Киевская шпионка в Крыму оказалась «бандеровкой»

Осужденная 24 марта на 12 лет за шпионаж в пользу Украины
65-летняя Галина Довгополая известна жителям Крыма
как идейная сторонница бандеровской власти в Киеве
. Об этом «СП» рассказал участник украинского марксистcкого объединения «Боротьба», координатор «Левого фронта» в Ялте Максим Фирсов.
«Суд был закрытый и поэтому непонятно, как она могла узнать ключи, коды военного аэродрома. Возможно, она там работала», - добавил он.
По информации Севастопольского городского суда, Довгополая собирала для ведомства сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности России. Это данные «раскрывающие сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время».