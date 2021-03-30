Киевская шпионка в Крыму оказалась «бандеровкой»

«Суд был закрытый и поэтому непонятно, как она могла узнать ключи, коды военного аэродрома. Возможно, она там работала», - добавил он.

По информации Севастопольского городского суда, Довгополая собирала для ведомства сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности России. Это данные «раскрывающие сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время».