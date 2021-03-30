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Киевская шпионка в Крыму оказалась «бандеровкой»

Свободная пресса
1 час назад
Осужденная 24 марта на 12 лет за шпионаж в пользу Украины 65-летняя Галина Довгополая известна жителям Крыма как идейная сторонница бандеровской власти в Киеве. Об этом «СП» рассказал участник украинского марксистcкого объединения «Боротьба», координатор «Левого фронта» в Ялте Максим Фирсов.
Киевская шпионка в Крыму оказалась «бандеровкой»
Фото: CrimeaUA1/TwitterCrimeaUA1/Twitter
«Эта женщина с самого начала, как только Крым воссоединился с Россией, начала мутить воду. У нас были знакомые леваки, которые на майдане «поехали головой» и стали за майдан. И когда дело майдана проиграло в Крыму, уехали жить в Киев. И дети этой Довгополой тоже с ними уехали в Киев. А она осталась на полуострове, продолжала бороться, писать. Она давала интервью украинским СМИ, когда им надо было показать «пострадавших» жителей Крыма, не одобряющих приход России», - пояснил политический активист.
«Суд был закрытый и поэтому непонятно, как она могла узнать ключи, коды военного аэродрома. Возможно, она там работала», - добавил он.
По информации Севастопольского городского суда, Довгополая собирала для ведомства сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности России. Это данные «раскрывающие сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время».
Довгополая была арестована в конце ноября 2019 года.
В середине марта текущего года сотрудниками ФСБ в Крыму был задержан и заключен под стражу россиянин Владислав Есипенко. На допросе он признал, что собирал информацию «в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука».
Происшествия,ФСБ,Республика Крым,Киев,Россия,Украина,
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