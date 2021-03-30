Пожизненное: на Кубани осудили убийцу и насильника

58-летний жителя Краснодарского края
приговорили к пожизненному сроку лишения свободы за ряд тяжких преступлений, сообщает СК России
по региону.
По данным ведомства, мужчину осудили по нескольким статьям за похищение человека, угон, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, кражу и убийство.
Следствие установило, что вечером 14 августа 2020 года осужденный во дворе одного из домов на улице Героев Десантников в городе Новороссийске подошел к 34-летней местной жительнице, приставил нож к горлу и потребовал сесть в автомобиль потерпевшей.
"В салоне он совершил в отношении женщины иные действия сексуального характера. Продолжая держать нож у шеи, мужчина потребовал ехать на автомобиле по улицам города. Местная жительница, опасаясь за свою жизнь, подчинилась требованиям фигуранта. В ночь на 15 августа 2020 года он потребовал остановить автомобиль в безлюдном месте, где изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей", - говорится в сообщении.
Спустя несколько дней фигурант уголовного дела в Краснодаре проник в автомобиль местной жительницы и потребовал от нее отвезти его в Апшеронский район. Приехав в нужное место, он потребовал остановить машину и изнасиловал пострадавшую.
"Опасаясь быть изобличенным, мужчина нанес женщине множественные удары ножом, убив ее. После совершенных преступлений он скрылся с места происшествия", - добавили в СК.