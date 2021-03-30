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Пожизненное: на Кубани осудили убийцу и насильника

РИА Новости Крым
19 минут назад
58-летний жителя Краснодарского края приговорили к пожизненному сроку лишения свободы за ряд тяжких преступлений, сообщает СК России по региону.
Пожизненное: на Кубани осудили убийцу и насильника
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным ведомства, мужчину осудили по нескольким статьям за похищение человека, угон, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, кражу и убийство.
Следствие установило, что вечером 14 августа 2020 года осужденный во дворе одного из домов на улице Героев Десантников в городе Новороссийске подошел к 34-летней местной жительнице, приставил нож к горлу и потребовал сесть в автомобиль потерпевшей.
"В салоне он совершил в отношении женщины иные действия сексуального характера. Продолжая держать нож у шеи, мужчина потребовал ехать на автомобиле по улицам города. Местная жительница, опасаясь за свою жизнь, подчинилась требованиям фигуранта. В ночь на 15 августа 2020 года он потребовал остановить автомобиль в безлюдном месте, где изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей", - говорится в сообщении.
Спустя несколько дней фигурант уголовного дела в Краснодаре проник в автомобиль местной жительницы и потребовал от нее отвезти его в Апшеронский район. Приехав в нужное место, он потребовал остановить машину и изнасиловал пострадавшую.
"Опасаясь быть изобличенным, мужчина нанес женщине множественные удары ножом, убив ее. После совершенных преступлений он скрылся с места происшествия", - добавили в СК.
Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы, отбывать наказание он будет в колонии особого режима.
Происшествия,ФСИН,СКР,Краснодарский Край,
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