В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Управление Суэцкого канала косвенно возложило вину за инцидент на капитана судна

ТАСС
45 минут назад
Расследование выявит ответственных за аварию в Суэцком канале, который был блокирован в течение шести дней из-за вставшего поперек русла контейнеровоза. Уверенность в этом выразил в понедельник на пресс-конференции глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.
Вину за ЧП в Суэцком канале возложили на капитана судна
Фото: Пресс-служба Суэцкого каналаПресс-служба Суэцкого канала
"Расследование выявит ответственных за произошедшую аварию и, тем самым, определит стороны, которые выплатят компенсации, - заверил он. - Суэцкий канал не виновен в аварии, он является пострадавшей стороной".
В то же время власти канала косвенно возложили ответственность на капитана.
"Сильные ветра никогда не приводили к закрытию канала, - сказал Рабиа. - Да, это могло быть тем фактором, что привел к аварии. Но не забывайте, что первым ответственным и тем, кто управляет судном, является капитан. Лоцман выполняет консультативную функцию, а вот принятие окончательного решения остается за капитаном".
Тем временем, по словам Рабиа, управление изучает возможность предоставления льгот для судоходных линий. Он также пообещал, что кризис с заторами на северном и южном входах в канал будет разрешен в течение тех дней.
Происшествия,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители