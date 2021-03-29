Вину за ЧП в Суэцком канале возложили на капитана судна

Расследование выявит ответственных за аварию в Суэцком канале, который был блокирован в течение шести дней из-за вставшего поперек русла контейнеровоза. Уверенность в этом выразил в понедельник на пресс-конференции глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

Фото: Пресс-служба Суэцкого канала Пресс-служба Суэцкого канала

"Расследование выявит ответственных за произошедшую аварию и, тем самым, определит стороны, которые выплатят компенсации, - заверил он. - Суэцкий канал не виновен в аварии, он является пострадавшей стороной".

В то же время власти канала косвенно возложили ответственность на капитана.

"Сильные ветра никогда не приводили к закрытию канала, - сказал Рабиа. - Да, это могло быть тем фактором, что привел к аварии. Но не забывайте, что первым ответственным и тем, кто управляет судном, является капитан. Лоцман выполняет консультативную функцию, а вот принятие окончательного решения остается за капитаном".