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Избитый до жутких синяков малыш пришел в детсад в Москве

ЧП Столица
36 минут назад
В Москве был госпитализирован четырехлетний мальчик, которого скорая увезла из детского сада с многочисленными травмами и синяками.
Как стало известно РЕН ТВ, 28 марта ребенок пришел в садик избитый — на нем не было живого места. Воспитатель вызвала медиков, которые приехали на вызов и забрали малолетнего воспитанника.
Синяки покрывали его голову, руки и тело — сам мальчик рассказал, что его избил отец. Кроме того, у него выявили сотрясение головного мозга.
Известно, что малыша воспитывает 26-летний мужчина, который развелся с матерью. При этом он говорит, что травмы сын получил в садике, хотя еще в пятницу он уходил домой в нормальном состоянии.
Обстоятельства и причины происшествия предстоит установить.
Происшествия,РЕН ТВ,Москва,
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