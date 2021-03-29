Москве был госпитализирован четырехлетний мальчик, которого скорая увезла из детского сада с многочисленными травмами и синяками.

Как стало известно РЕН ТВ, 28 марта ребенок пришел в садик избитый — на нем не было живого места. Воспитатель вызвала медиков, которые приехали на вызов и забрали малолетнего воспитанника.

Синяки покрывали его голову, руки и тело — сам мальчик рассказал, что его избил отец. Кроме того, у него выявили сотрясение головного мозга.

Известно, что малыша воспитывает 26-летний мужчина, который развелся с матерью. При этом он говорит, что травмы сын получил в садике, хотя еще в пятницу он уходил домой в нормальном состоянии.