Россиянину дали пожизненное за изнасилования и убийство

В августе минувшего года в краснодарских пабликах в соцсетях появилась информация, что 57-летний рецидивист, который большую часть жизни провёл за решеткой, сбежал из суда в Новороссийске
, где ему должны были избрать меру пресечения по тяжкому преступлению. Позднее СУ СК РФ по Краснодарскому краю заявило, что мужчина во дворе одного из домов в Новороссийске подошел к женщине и, приставив к ее шее нож, усадил в ее же автомобиль. В салоне автомашины он, применяя насилие и угрожая убийством, совершил в отношении женщины преступления против половой неприкосновенности, отмечал СК. Ранее сообщалось, что женщина писала заявление в правоохранительные органы
, было заведено уголовное дело, однако мужчина сбежал от суда.