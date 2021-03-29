На охранника посольства Таджикистана напали

Изначально напавший мужчина несколько раз ударил охранника кулаком. Воспользоваться ножом он не успел, когда он достал холодное оружие, его скрутили подоспевшие сотрудники консульства и пострадавший охранник. Злоумышленник был передан полиции.

В посольстве заявили, что в Таджикистане напавший мужчина, по предварительным данным, объявлен в розыск по обвинению в причастности к радикальной группировке. Вероятно, он был членом так называемой спящей ячейки и пришёл в посольство после распространения экстремистских воззваний к радикалам Таджикистана.