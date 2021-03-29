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Житель Таджикистана накинулся с ножом на охранника консульства в Москве

News.ru
36 минут назад
Гражданин Таджикистана, проживающий в Москве, напал с ножом на охранника консульства республики.
На охранника посольства Таджикистана напали
Фото: Посольство Республики Таджикистан в РФПосольство Республики Таджикистан в РФ
Гражданин наш, живёт здесь. Он напал на охранника. Какой-то фанатик. Кричал, что их ущемляют, — рассказал представитель посольства РИА Новости.
Изначально напавший мужчина несколько раз ударил охранника кулаком. Воспользоваться ножом он не успел, когда он достал холодное оружие, его скрутили подоспевшие сотрудники консульства и пострадавший охранник. Злоумышленник был передан полиции.
В посольстве заявили, что в Таджикистане напавший мужчина, по предварительным данным, объявлен в розыск по обвинению в причастности к радикальной группировке. Вероятно, он был членом так называемой спящей ячейки и пришёл в посольство после распространения экстремистских воззваний к радикалам Таджикистана.
Пришёл после этих призывов религиозных экстремистских партий... По команде. Есть же куча этих «спящих ячеек», они же как зомби, ждут всегда какой-то команды, — отметил представитель посольства.
Как писал NEWS.ru, СК РФ заочно выдвинул обвинения двум россиянам, которые принимали участие в нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года. Михаил Агафонов и Ирина Белачеу приняли участие в несанкционированной акции в Киеве, в рамках которого устроили погром российского посольства.
Происшествия,СКР,РИА Новости,Москва,Таджикистан,
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