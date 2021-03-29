Испания выдала России обвиняемого в попытке мошенничества

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«По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Олега Андрианова, который обвиняется в покушении на мошенничество», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

По данным следствия, Андрианов обвиняется в подделке подписи ответчика в попытке обманным путём взыскать денежные средства по договору займа в размере порядка 95 млн рублей.

Отмечается, что похитить чужие деньги ему не удалось, так как в удовлетворении иска было отказано.