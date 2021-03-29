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Испания выдала России обвиняемого в попытке мошенничества

RT на русскомиещё 2
1 час назад
Испания выдала России Олега Андрианова, обвиняемого в попытке мошенничества в Москве.
Испания выдала России обвиняемого в попытке мошенничества
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Олега Андрианова, который обвиняется в покушении на мошенничество», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
По данным следствия, Андрианов обвиняется в подделке подписи ответчика в попытке обманным путём взыскать денежные средства по договору займа в размере порядка 95 млн рублей.
Отмечается, что похитить чужие деньги ему не удалось, так как в удовлетворении иска было отказано.
В феврале 2018 года Андрианова объявили в международный розыск. Его задержали в Испании. В сопровождении спецконвоя обвиняемый будет доставлен в Москву.
Ранее из Болгарии экстрадировали обвиняемых в бандитизме и убийстве.
Происшествия,В мире,Олег Андрианов,Генпрокуратура РФ,Москва,Россия,Испания,
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