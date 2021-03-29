Россиянка подожгла курившего в подъезде соседа

Жительница башкирского города Агидель пойдет под суд за покушение на убийство соседа, которого она облила бензином и подожгла после конфликта из-за курения на лестничной площадке, сообщает прокуратура республики.

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По данным ведомства, ночью на лестничной клетке жилого дома 36-летняя женщина поссорилась с соседом из-за курения в общественном месте.

"В ходе скандала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина схватила бутылку с бензином, облила им своего оппонента и подожгла. В результате мужчина получил ожог 50% поверхности тела", - сообщает прокуратура.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. "Обвиняемая частично признала вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Краснокамский межрайонный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.