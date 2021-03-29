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Глава ФБК Жданов сообщил об аресте своего отца

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Директор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) Иван Жданов сообщил в своём Facebook, что его отца Юрия Жданова арестовали.
Глава ФБК Жданов сообщил об аресте своего отца
Фото: ТАССТАСС
По его словам, аресту предшествовали обыск и допрос. Жданов отметил, что дело в отношении его отца возбудили по статье «превышение должностных полномочий», при этом связав его со своей деятельностью..
Глава ФБК объяснил, что ранее его отец, работая в Ненецком округе, входил в состав жилищной комиссии, которая рекомендовала главе посёлка Искателей выделить квартиру женщине по договору социального найма. Позже выяснилось, что жилищную субсидию данная семья уже получала и договор был расторгнут, а квартира возвращена администрации через суд.
«Отцу не первый раз придумывают какое-то дело, постоянные проверки ФСБ, МВД, СК начались ещё с 2016 года, когда я пошёл на выборы в Барвихе. И по этому случаю уже год назад проводили проверку и ничего криминального не находили», - подчеркнул Жданов.
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