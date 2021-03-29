Глава ФБК Жданов сообщил об аресте своего отца

По его словам, аресту предшествовали обыск и допрос. Жданов отметил, что дело в отношении его отца возбудили по статье «превышение должностных полномочий», при этом связав его со своей деятельностью..

Глава ФБК объяснил, что ранее его отец, работая в Ненецком округе, входил в состав жилищной комиссии, которая рекомендовала главе посёлка Искателей выделить квартиру женщине по договору социального найма. Позже выяснилось, что жилищную субсидию данная семья уже получала и договор был расторгнут, а квартира возвращена администрации через суд.