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Таксисты устроили стрельбу и поножовщину в Новой Москве

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
19 минут назад
Таксисты устроили стрельбу и поножовщину в поселке Мосрентген, в результате инцидента один из мужчин погиб, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Конфликт произошел ночью 27 марта. По предварительной версии, погибший таксист скончался от колото-резаных ранений. Еще одного мужчину обнаружили со следами крови, третий самостоятельно обратился к врачам и был госпитализирован, передает РИА «Новости».
Уточняется, что таксисты поругались между собой на фоне личной неприязни. Тем временем источник в правоохранительных органах сообщил, что в ту же ночь были совершены нападения как минимум на четырех граждан Таджикистана. Трое получили ножевые ранения, при этом двое из них были ранены и из огнестрельного оружия. Кроме того, была найдена машина с телом мужчины, скончавшегося от ножевых ранений. Полиция полагает, что нападения связаны с возможным конфликтом в ночь на 27 марта на территории рынка «Фуд Сити» на Калужском шоссе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что таксиста зарезали в Москве из-за конфликта по оплате за проезд.
Происшествия,Видео,МВД,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Москва,
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