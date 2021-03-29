Уточняется, что таксисты поругались между собой на фоне личной неприязни. Тем временем источник в правоохранительных органах
сообщил, что в ту же ночь были совершены нападения как минимум на четырех граждан Таджикистана. Трое получили ножевые ранения, при этом двое из них были ранены и из огнестрельного оружия. Кроме того, была найдена машина с телом мужчины, скончавшегося от ножевых ранений. Полиция полагает, что нападения связаны с возможным конфликтом в ночь на 27 марта на территории рынка «Фуд Сити» на Калужском шоссе, передает ТАСС
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