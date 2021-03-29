В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В «Фуд Сити» вспыхнула разборка между группировками из Дагестана и Таджикистана

Артём Кульша
45 минут назад
В Москве в агрокластере «Фуд Сити» могла произойти криминальная разборка между группировками из Дагестана и Таджикистана. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
В «Фуд Сити» вспыхнула разборка между торговцами
Фото: ТАССТАСС
По его данным, 27 марта в такси в Новой Москве было найдено тела уроженца Таджикистана с несколькими ножевыми ранениями в области груди. В тот же день еще один приезжий из той же страны с несколькими ножевыми и огнестрельными ранениями был обнаружен на дороге. Он был госпитализирован в реанимацию. Тогда же в больницу был доставлен мужчина с ножевым ранением живота и несколько мужчин с черепно-мозговыми травмами.
Изначально все они представлялись вымышленными именами и сообщали, что подверглись нападению за пределами «Фуд Сити», но позже признавались, что именно там. Вскоре после этого около 200 сотрудников полиции провели обыск на территории «Фуд Сити».
«По информации источников "Базы", причиной для криминальной вспышки на территории рынка стали разборки между представителями двух местных группировок — приезжих из Дагестана и Таджикистана. Впрочем, окончательные причины пока еще устанавливаются», — сообщает телеграм-канал.
По его данным, правоохранительные органы объявили в розыск четырех человек по подозрению в причастности к изложенным событиям.
Происшествия,МВД,Республика Дагестан,Москва,Таджикистан,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители