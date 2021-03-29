В «Фуд Сити» вспыхнула разборка между торговцами

По его данным, 27 марта в такси в Новой Москве было найдено тела уроженца Таджикистана с несколькими ножевыми ранениями в области груди. В тот же день еще один приезжий из той же страны с несколькими ножевыми и огнестрельными ранениями был обнаружен на дороге. Он был госпитализирован в реанимацию. Тогда же в больницу был доставлен мужчина с ножевым ранением живота и несколько мужчин с черепно-мозговыми травмами.