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Опубликовано видео аварийной посадки из салона самолета в Краснодаре

Алевтина Жаркова
59 минут назад
Пассажиры Boeing-737 сняли на камеру ситуацию в самолете во время аварийной посадки. Инцидент произошел 28 марта в аэропорту города Краснодара.
У летевшего из Москвы в Краснодар лайнера компании «Аэрофлот» в воздухе возникла неисправность с закрылками. Тем не менее самолет, на борту которого находилось 149 человек благополучно приземлился.
Судя по опубликованным кадрам из салона воздушного судна, все пассажиры подчинились требованиям бортпроводниц сгруппироваться.
«Голову на колени! Сгруппируйтесь!» — слышны команды стюардесс на двух языках.
В этот момент самолет совершает маневр и успешно совершает посадку, перед которой он около часа летал над городом, чтобы выжечь топливо. В воздушной гавани из-за ЧП дежурили пожарные и скорая помощь.
Происшествия,Видео,Аэрофлот,Москва,Краснодар,
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