В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Слон травмировал мужчину в Казани

RT на русскомиещё 3
2 часа назад
Слон травмировал рабочего в Казанском цирке, мужчину увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.
Слон травмировал мужчину в Казани
Фото: ТАССТАСС
«Госпитализирован в больницу, состояние оценивается как средней степени тяжести», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что инцидент произошёл в ночь на понедельник, 29 марта, животное «оттолкнуло» мужчину, пишет агентство.
На сайте цирка появилось сообщение: «Ранее в программе «Шоу слонов и магия цирка» произошли изменения, связанные с невозможностью дальнейшего участия слонов».
Там добавили, что слонам необходим круглосуточный уход, нужно продолжать поддерживать их жизнедеятельность.
«В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и были ли рабочим труппы нарушены правила безопасности, обсуждаются наиболее приемлемые для дальнейшего условия пребывания», — отметили в цирке.
21 марта сообщалось, что в казанском цирке во время представления подрались два слона, одно животное повалило на пол другое.
На следующий день следователи начали проверку «по факту выпуска на манеж в казанском цирке слонов в состоянии агрессии».
Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители