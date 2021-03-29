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Опубликовано видео наводнений в Теннеси

Дарья Зарецкая
1 час назад
Минимум 4 человека погибли в результате наводнений в американском штате Теннеси, сообщает газета The Washington post.
На кадрах, предоставленных Известиями, можно увидеть, как вода наводняет поселения.
Из затопленных домов и автомобилей было спасено более 130 человек. Также спасателям удалось вытащить из воды около 40 собак.
По информации департамента полиции Нэшвиля, к настоящему времени найдены тела четырех погибших. 70-летнего мужчину в автомобиле рядом с одним из магазинов, 65-летнего мужчины на поле для гольфа. Затем нашли тела 64-летнего мужчины и 46-летней женщины недалеко от лагеря для бездомных рядом с парком. Личности трех жертв пока не установлены.
Данное наводнение, как отмечает издание Tennessean, стало сильнейшим с 2010 года.
Происшествия,Видео,Washington Post,
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