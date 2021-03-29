Жительница Пензы перевела мошенникам около 1,5 млн рублей

Злоумышленник позвонил потерпевшей и, представившись сотрудником банка, предостерег женщину о кредите, который пытаются оформить на ее имя. Лжесотрудник предложил пенсионерке самостоятельно оформить кредит и перечислить средства на «безопасный» счет. Женщина прислушалась к звонившему и перечислила на счет более 500 тыс. рублей. Затем доверчивая горожанка подала заявку на кредит в размере свыше 700 тыс. рублей. Полученные деньги она перевела через банкомат на несколько телефонных номеров, предоставленных злоумышленником. Общий ущерб составил около 1,5 млн рублей.