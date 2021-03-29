В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Жительница Пензы перевела мошенникам около 1,5 млн рублей

ИА Regnumиещё 6
1 час назад
С заявлением в полицию обратилась 61-летняя жительница Пензы и сообщила, что пострадала от телефонных мошенников. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
Жительница Пензы перевела мошенникам около 1,5 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Злоумышленник позвонил потерпевшей и, представившись сотрудником банка, предостерег женщину о кредите, который пытаются оформить на ее имя. Лжесотрудник предложил пенсионерке самостоятельно оформить кредит и перечислить средства на «безопасный» счет. Женщина прислушалась к звонившему и перечислила на счет более 500 тыс. рублей. Затем доверчивая горожанка подала заявку на кредит в размере свыше 700 тыс. рублей. Полученные деньги она перевела через банкомат на несколько телефонных номеров, предоставленных злоумышленником. Общий ущерб составил около 1,5 млн рублей.
В полиции женщина рассказала, что о подобных случаях обмана знала. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
ИА REGNUM напоминает, в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества: 58-летний горожанин после общения с аферистами остался без 6 млн рублей. Доверчивый мужчина перевёл сбережения на «безопасный счёт», предварительно оформив несколько займов.
Происшествия,МВД,ИА REGNUM,Пензенская Область,Россия,Пенза,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители