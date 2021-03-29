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СМИ: кусок скалы может помешать снятию с мели судна на Суэцком канале

Газета.Ruиещё 1
45 минут назад
Снятию с мели застрявшего на Суэцком канале судна-контейнеровоза Ever Given может помешать кусок скального массива, передает телеканал Sky News Arabia. По его данным, носовая часть корабля уперлась в скальную породу, что усложнило дноуглубительные работы и усилия по буксировке судна.
Перекрывшее Суэцкий канал судно уперлось в кусок скалы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Согласно сообщению, облегчение тоннажа судна через его разгрузку может стать единственным возможным вариантом возвращения контейнеровоза в фарватер.
Накануне сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовиться к облегчению груза судна Ever Given. 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано.
В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.
Российский посол в Каире сообщил о готовности Москвы оказать египетским властям всю необходимую помощь для разблокировки Суэцкого канала.
Происшествия,абдель ас-сиси,Sky News,
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