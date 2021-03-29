Перекрывшее Суэцкий канал судно уперлось в кусок скалы

Снятию с мели застрявшего на Суэцком канале судна-контейнеровоза Ever Given может помешать кусок скального массива, передает телеканал Sky News Arabia. По его данным, носовая часть корабля уперлась в скальную породу, что усложнило дноуглубительные работы и усилия по буксировке судна.

Согласно сообщению, облегчение тоннажа судна через его разгрузку может стать единственным возможным вариантом возвращения контейнеровоза в фарватер.

Накануне сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовиться к облегчению груза судна Ever Given. 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано.

В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.