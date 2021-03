Перекрывшее Суэцкий канал судно уперлось в кусок скалы

Накануне сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовиться к облегчению груза судна Ever Given. 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано.