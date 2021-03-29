Мощный торнадо в Индонезии попал на видео

Кадры очевидцев публикует телеканал «360»

На видео запечатлено, как шквалистый ветер бушует среди жилых домов. Также на кадрах видны последствия урагана – поваленные деревья и разрушенные здания.

О пострадавших и погибших не сообщается, передает телеканал «360» со ссылкой на региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.