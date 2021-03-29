Мощный торнадо в Индонезии попал на видео

Кадры очевидцев публикует телеканал «360»
На видео запечатлено, как шквалистый ветер бушует среди жилых домов. Также на кадрах видны последствия урагана – поваленные деревья и разрушенные здания.
О пострадавших и погибших не сообщается, передает телеканал «360» со ссылкой на региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.
По данным местных властей, несколько деревьев заблокировали дороги. Жители вместе со спасателями расчищают завалы. Всего в результате стихийного бедствия пострадали четыре микрорайона города Бандунга, третьего по величине города Индонезии.