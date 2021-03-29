Опубликовано видео взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии

Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе, находящемся на Западной Яве в Индонезии сообщает местная радиостанция Radio Elshinta. Видео публикует канал «Москва 24».
На кадрах видно, как языки пламени поднимаются к небу, после чего происходит сильный взрыв. У очевидцев начинается паника. Они убегают как можно дальше от места происшествия. Пламя можно увидеть за несколько сотен метров.
Причины происшествия неизвестны, данных о возможных жертвах или пострадавших пока нет. Сейчас на месте работают спасатели.