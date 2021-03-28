Ребенок сломал позвоночник на квесте в Петербурге

Шестилетний ребенок сломал позвоночник во время прохождения квеста в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал "360" со ссылкой на мать пострадавшего.
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По словам женщины, инцидент произошел 23 февраля, ее сын упал с высоты собственного роста из-за разрушения сборной лестницы, которая является одним из этапов прохождения квеста. Сразу после произошедшего родители отвезли мальчика в травматологию, там им посоветовали оставить ребенка на неделю дома, чтобы проследить за его состоянием.
"Потом в течение недели у ребенка разболелись ноги, появились жалобы, и мы поехали заново делать МРТ, чтобы проверить, связаны ли боли в ногах с его падением. Выяснилось, что компрессионный перелом позвоночника", – рассказала мать.